Демініціативи, Центр Разумкова і КМІС проведуть спільний екзитпол у день виборів
Укрінформ
Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва проведе екзитпол у день виборів до Верховної Ради спільно з Українським центром економічних та політичних досліджень ім. Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.
Про це повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна на пресконференції "Гаряче літо 2019: Рейтинги партій, електоральні настрої українців", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Будуть екзитполи, це вже точно. В нашому стандартному консорціумі, вже звичному - з нашими партнерами з Центру Разумкова і Київським міжнародним інститутом соціології", - сказала Бекешкіна.
Вона зазначила, що методологія екзитполу буде обговорюватися орієнтовно 11 липня.
Позачергові парламентські вибори призначені на 21 липня.