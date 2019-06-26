Демініціативи, Центр Разумкова і КМІС проведуть спільний екзитпол у день виборів

Демініціативи, Центр Разумкова і КМІС проведуть спільний екзитпол у день виборів

Укрінформ
Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва проведе екзитпол у день виборів до Верховної Ради спільно з Українським центром економічних та політичних досліджень ім. Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.

Про це повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна на пресконференції "Гаряче літо 2019: Рейтинги партій, електоральні настрої українців", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будуть екзитполи, це вже точно. В нашому стандартному консорціумі, вже звичному - з нашими партнерами з Центру Разумкова і Київським міжнародним інститутом соціології", - сказала Бекешкіна.

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Вона зазначила, що методологія екзитполу буде обговорюватися орієнтовно 11 липня.

Позачергові парламентські вибори призначені на 21 липня.

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