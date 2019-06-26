Демініціативи і Центр Разумкова оприлюднили свій рейтинг партій

Партія "Слуга народу" є лідером електоральних настроїв українців перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднені на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 33,6% опитаних респондентів. Партія "Опозиційна платформа "За життя" набирає 9,5%, партія "Батьківщина" - 9,3%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Голос" - 5,8% серед усіх опитаних.

Партія "Сила і честь" стоїть на межі подолання 5% бар'єру, за неї готові проголосувати 4,1% серед опитаних громадян. "Громадянську позицію" готові підтримати 3,7% з усіх опитаних.

Водночас взяти участь у виборах мають намір переважна більшість громадян - 81%. У цьому впевнені 51% опитаних, ще 30% візьмуть участь у виборах "скоріше за все".

Загальнонаціональне опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня.