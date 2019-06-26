До Верховної Ради проходять п'ять партій - група "Рейтинг"

"Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також наразі долають прохідний бар’єр (у 5% - ред.) "Опозиційна платформа – За життя" (12,1%), партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) та "Батьківщина" (7,0%)", - йдеться у повідомленні.

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,4%, Радикальну партію – 2,5%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

При цьому 65% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.

Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) з 20 по 24 червня 2019 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.