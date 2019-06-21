До парламенту проходять 5 партій - дослідження Socis

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то до парламенту потрапили би п'ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос».

Про це свідчать результати спільного дослідження центру Socis та Комітету виборців України, проведеного 14-19 червня 2019 року.

Згідно з дослідженням, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то серед тих, хто визначився і буде голосувати, партію «Слуга народу» підтримали б 47,6% опитаних, на другому місці – «Опозиційна платформа – За життя» (12,4%), на третьому – «Європейська солідарність» (8,8%). Шанси потрапити до парламенту також мають ВО «Батьківщина» (8,7%) і партія «Голос» (6,8%). Інші політичні сили, як свідчать результати дослідження, не долають прохідного бар’єру.

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Водночас серед усіх опитаних за партію «Слуга народу» проголосували б 37,1% респондентів, за «Опозиційну платформу – За життя» (9,7%), «Європейську солідарність» - 6,9%, ВО «Батьківщина» - 6,8%, партію «Голос» - 5,3%.

Соціологічне опитування проводилося 14-19 червня 2019 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face. Було опитано 2 тисячі респондентів. Статистична похибка не перевищує +/- 2,2%.