На Прикарпатті на п’ятьох дільницях не вистачає виборчих скриньок - ОПОРА

В Івано-Франківській області 21 липня під час виборів до Верховної Ради на п’ятьох виборчих дільницях не вистачає виборчих скриньок.

Про це повідомляє ГМ ОПОРА.

«Спостерігачі ОПОРИ повідомляють про нестачу виборчих скриньок на п’ятьох дільницях …На виборчих дільницях №260734 (Лисець) та №260910 (Угорники) мало б бути не менше 6 стаціонарних скриньок для голосування, але… у Лисці наявні 4 скриньки, в Угорниках – 3. На середніх виборчих дільницях №260779 (Черніїв), №260727 (Тисмениця) та №260728 (Тисмениця) наявні три з чотирьох необхідних скриньок», - повідомляє ГМ ОПОРА.

Тут зауважили, що нестача виборчих скриньок є дрібним порушенням виборчого законодавства, як і намагання членів комісії не допустити спостерігачів ОПОРИ на ранкове засідання. Такий випадок стався у селі Поплавники Галицького району на дільниці №260115.

21 липня в Івано-Франківській області працюють 7 ОВК. Усі 1034 дільничні виборчі комісії (ДВК) розпочали свою роботу вчасно.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Усього Центральна виборча комісія зареєструвала більше 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування.