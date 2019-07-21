На Прикарпатті на п’ятьох дільницях не вистачає виборчих скриньок - ОПОРА
Про це повідомляє ГМ ОПОРА.
«Спостерігачі ОПОРИ повідомляють про нестачу виборчих скриньок на п’ятьох дільницях …На виборчих дільницях №260734 (Лисець) та №260910 (Угорники) мало б бути не менше 6 стаціонарних скриньок для голосування, але… у Лисці наявні 4 скриньки, в Угорниках – 3. На середніх виборчих дільницях №260779 (Черніїв), №260727 (Тисмениця) та №260728 (Тисмениця) наявні три з чотирьох необхідних скриньок», - повідомляє ГМ ОПОРА.
Тут зауважили, що нестача виборчих скриньок є дрібним порушенням виборчого законодавства, як і намагання членів комісії не допустити спостерігачів ОПОРИ на ранкове засідання. Такий випадок стався у селі Поплавники Галицького району на дільниці №260115.
21 липня в Івано-Франківській області працюють 7 ОВК. Усі 1034 дільничні виборчі комісії (ДВК) розпочали свою роботу вчасно.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.
Усього Центральна виборча комісія зареєструвала більше 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день з дня голосування.