У Києві склали протокол на п’яного голову ДВК

Столичні поліцейські склали адмінпротокол на голову ДВК, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"У Києві поліцейські склали адмінпротокол на голову ДВК, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння. Матеріали будуть передані на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що голова дільничної виборчої комісії перебуває напідпитку.

Працівники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгері, який показав результат 2,33 проміле алкоголю. На чоловіка склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) КУпАП.

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Санкція статті передбачає штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У свою чергу на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав членів дільничних виборчих комісій не вживати спиртні напої під час роботи комісії.

“Дочекайтеся підрахунку результатів, зафіксуйте це, відповідно, у протоколах. В цьому зацікавлене все українське суспільство, весь народ, щоб якомога швидше здійснити підрахунок (голосів — ред.). І вже після того можете собі дозволити”, - закликав радник міністра.