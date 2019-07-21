До поліції надійшло вже 218 заяв про порушення на виборах

До поліції надійшло вже 218 заяв про порушення на виборах

Укрінформ
До поліції надійшло вже 218 заяв та повідомлень щодо порушень на виборах до Верховної Ради, найбільша їх кількість пов’язана з незаконною агітацією.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

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"Станом на 10.00 залишаються невідкритими 2 дільничні виборчі комісії у Чернігівській області (ОВК 207) - досі відбувається передача виборчої документації. 21 липня 2019 року до органів поліції надійшло 218 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Найбільше зафіксовано фактів, пов’язаних з незаконною агітацією – 67, перешкоджанням здійсненню виборчого права – 15, конфліктом – 7, пошкодженням майна – 4, підкупом виборців – 2", - йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція

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