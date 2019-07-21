До поліції надійшло вже 218 заяв про порушення на виборах

До поліції надійшло вже 218 заяв та повідомлень щодо порушень на виборах до Верховної Ради, найбільша їх кількість пов’язана з незаконною агітацією.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України. Читайте також: Поліція охороняє всі виборчі дільниці, у регіони прибули загони авіапідтримки "Станом на 10.00 залишаються невідкритими 2 дільничні виборчі комісії у Чернігівській області (ОВК 207) - досі відбувається передача виборчої документації. 21 липня 2019 року до органів поліції надійшло 218 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Найбільше зафіксовано фактів, пов’язаних з незаконною агітацією – 67, перешкоджанням здійсненню виборчого права – 15, конфліктом – 7, пошкодженням майна – 4, підкупом виборців – 2", - йдеться у повідомленні. Фото: Нацполіція