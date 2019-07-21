Поліція охороняє всі виборчі дільниці, у регіони прибули загони авіапідтримки

Національна поліція готова до забезпечення правопорядку у день голосування.

Про це сьогодні йшлося на координаційній нараді за участі керівників всій підрозділів системи МВС, повідомляє пресслужба Національної поліції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що всі підрозділи системи МВС, зокрема поліцейські, співробітники Нацгвардії, прикордонники, рятувальники, готові до забезпечення публічного порядку та безпеки у день голосування.

«Ми маємо абсолютне порозуміння між всіма відомствами системи МВС. Допомога та координація всіх дій повинна відбуватися на високому рівні. Крім того, злагоджена робота повинна бути на місцях у регіонах»,- наголосив він.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, всі виборчі дільниці перебувають під охороною, також вчора до несення служби в регіонах залучено резерви – зведену групу авіапідтримки.

«Керівники на місцях, оцінюєте обстановку, якщо є ускладнення, негайно приймати рішення, і за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, негайно залучайте авіапідтримку. Рішення приймаєте в залежності від обставин, які склалася»,- підкреслив Князєв звертаючись до керівників територіальних підрозділів.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Фото: npu.gov.ua