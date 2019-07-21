У Туреччині працюють три дільниці: в Анкарі вже проголосували 15% виборців

У Туреччині працює три виборчі дільниці, де українці можуть проголосувати на виборах до парламенту: в Анкарі, Стамбулі та Анталії, загальна кількість виборців у списках 1135.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні в Туреччині відкрито три виборчі дільниці: в Анкарі, Стамбулі та Анталії. Відверто кажучи, високу дуже активність не очікуємо, бо зараз період відпусток та канікул. Після двох турів президентських виборів, звичайно, було простіше готуватися до ще одного голосування, але жодним чином на серйозність підготовки до процесу це не вплинуло. Надіємося, що, як і в минулі рази, голосування пройде без зауважень та будь-яких ексцесів», - розповіла журналістам Ірина Доан, голова виборчої дільниці при посольстві України в Анталії.

Голосування на виборчій дільниці в Анкарі / Ольга Буднік, Укрінформ

У виборчих списках в Анкарі 214 виборців, в Стамбулі – 581, в Анталії – 340.

Станом на 12.00 за місцевим часом в Анкарі проголосували 15% виборців. Це дещо менш активна явка, аніж на президентських виборах.

Посольство України в Анкарі сьогодні має посилену охорону: з часу відкриття виборчої дільниці біля посольства перебувають представники державної охорони, які чергуватимуть до 20.00, часу закриття.

На виборчій дільниці в Анкарі голосують українці, що мешкають у 62 консульських округах, у Стамбулі – виборці з 13 консульських округів, Анталії – 6. Загалом в Туреччині 81 консульський округ, що відповідає кількості провінцій в країні.

Дехто з виборців добирається до дільниць для голосування, долаючи значні відстані.

«Прилетіла сьогодні в Анкару з Айдину, спеціально на голосування, адже вболіваю за свою країну. Я - українка, більшу частину свого життя прожила на Херсонщині. Свою українську ідентичність дуже ціную. Бажаю Україні кращого життя», - каже Ірина Литвинова, яка проживає в Туреччині протягом останніх двох років.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України. За межами держави громадяни України голосують в закордонному виборчому окрузі, виборчі дільниці відкриті при посольствах та консульствах України по всьому світу.