На дільниці у Варшаві зранку черг немає, явка очікується низькою

На виборчій дільниці у Варшаві станом на 11:00 ранку за київським часом проголосувало 423 особи.

Загалом, на виборах до Верховної Ради України у польській столиці явка очікується вдвічі меншою, ніж під час другого туру президентських виборів в Україні.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу зазначив голова дільничної виборчої комісії у Варшаві Олександр Пустовий.

Вибори у Варшаві / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

“Зараз багато студентів перебуває на канікулах в Україні, а сезонні робітники, в основному, працюють поза містами. Тому, очікуємо, що явка на виборах у Варшаві зараз буде удвічі меншою”, - повідомив Пустовий.

Він зазначив, що дільниця у Варшаві відкрилася вчасно. Перед її відкриттям усі члени комісії на балконі посольства України в РП виконали гімн України разом з тими, хто прийшов проголосувати з самого ранку.

Станом на 11:00 ранку за київським часом тут проголосували 423 особи.

Загалом, на виборчій дільниці у Варшаві до списків виборців включено 19 тис. 404 особи. При цьому, між другим туром президентських виборів та парламентськими виборами у списки було внесено ще 800 осіб.

Як інформувало агентство, під час другого туру президентських виборів у Варшаві було поставлено рекорд: проголосувати прийшло понад 4,3 тис. осіб.

У Польщі громадяни України могли ще проголосувати при генконсульствах у Кракові та Любліні, а також при консульстві у Гданську.