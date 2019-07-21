На дільниці у Варшаві зранку черг немає, явка очікується низькою
Загалом, на виборах до Верховної Ради України у польській столиці явка очікується вдвічі меншою, ніж під час другого туру президентських виборів в Україні.
Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу зазначив голова дільничної виборчої комісії у Варшаві Олександр Пустовий.Вибори у Варшаві / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ
“Зараз багато студентів перебуває на канікулах в Україні, а сезонні робітники, в основному, працюють поза містами. Тому, очікуємо, що явка на виборах у Варшаві зараз буде удвічі меншою”, - повідомив Пустовий.
Він зазначив, що дільниця у Варшаві відкрилася вчасно. Перед її відкриттям усі члени комісії на балконі посольства України в РП виконали гімн України разом з тими, хто прийшов проголосувати з самого ранку.
Станом на 11:00 ранку за київським часом тут проголосували 423 особи.
Загалом, на виборчій дільниці у Варшаві до списків виборців включено 19 тис. 404 особи. При цьому, між другим туром президентських виборів та парламентськими виборами у списки було внесено ще 800 осіб.
Як інформувало агентство, під час другого туру президентських виборів у Варшаві було поставлено рекорд: проголосувати прийшло понад 4,3 тис. осіб.
У Польщі громадяни України могли ще проголосувати при генконсульствах у Кракові та Любліні, а також при консульстві у Гданську.