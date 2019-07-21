Явка виборців у Берліні нижча, ніж на президентських виборах

Явка виборців у Берліні нижча, ніж на президентських виборах

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Укрінформ
Явка виборців на позачергових парламентських виборах на закордонній виборчій дільниці № 900059 у Берліні є дещо нижчою, ніж на виборах Президента України в травні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Станом 9.00 проголосувало лише 30 осіб.

Загалом у списках 16960 виборців. Окрім громадян, які стоять на обліку в консульському окрузі (це Берлін і ще 5 федеральних земель), заяви подали до 15 липня понад 40 осіб.

Вибори у Берлині / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

За словами голови виборчої комісії Ганни Рокітти, «явка є відносно низькою, вибори проходять без інцидентів».

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Слід відзначити, що цього разу значно омолодився склад самої виборчої комісії, середній вік членів якої становить 25 років.

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