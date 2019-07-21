В Австралії вже проголосували 40 українців

У Австралії, де першою відкрилася виборча дільниця, на виборах до Верховної Ради вже проголосувало 40 українців.

Про це повідомляє посольство України в Австралії у Facebook.

"За даними ДВК станом на 12.00 проголосувало 40 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато людей традиційно голосують у вишиванках.

"Українські вибори в Австралії - це не лише нагода вплинути на долю країни, а й обговорити її з однодумцями на дільниці", - наголошують у посольстві.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Голосування триватиме з 8 до 20 години, на закордонних виборчих дільницях проводитиметься за місцевим часом країни перебування.