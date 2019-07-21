В Австралії вже проголосували 40 українців
Укрінформ
У Австралії, де першою відкрилася виборча дільниця, на виборах до Верховної Ради вже проголосувало 40 українців.
Про це повідомляє посольство України в Австралії у Facebook.
"За даними ДВК станом на 12.00 проголосувало 40 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що багато людей традиційно голосують у вишиванках.
"Українські вибори в Австралії - це не лише нагода вплинути на долю країни, а й обговорити її з однодумцями на дільниці", - наголошують у посольстві.
Нагадаємо, у неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.
Голосування триватиме з 8 до 20 години, на закордонних виборчих дільницях проводитиметься за місцевим часом країни перебування.