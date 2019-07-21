На курортах Херсонщини може не вистачити бюлетенів

На Херсонщині у 185-му окрузі виникли проблеми з бюлетенями з врахуванням відпочивальників на Арабатській Стрілці, що змінили місце голосування, і військових.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий.

«Ми з вами напередодні виборів говорили про те, що багато виборців – відпочивальників змінили місце реєстрації на курортах Чорного моря і непокоїлись, чи вистачить там бюлетенів. За нашою інформацією (станом на ранок 21 липня - ред.), не надійшли вчасно бюлетені (на ДВК - ред.) з врахуванням виборців, які змінили місце реєстрації і відпочивають на Арабатській Стрілці на Азовському морі, і з врахуванням військових однієї з частин по цьому ж, 185-му округу», - зазначив Білий.

На його думку, ці проблеми виникли через відсутність практики голосування у літній сезон у курортних районах. Хоча, як зазначив керівник облорганізації КВУ, ЦВК мала б врахувати досвід організації виборів у столиці, де багато виборців на різних виборах змінює місце реєстрації.

Що стосується нестачі бюлетенів на дільниці, де на 185 окрузі голосують військові, то там проблема виникла через те, що ДВК не може дістатися в ОВК за додатковими бюлетенями, бо у них немає пального для автомобіля саме для цієї незапланованої поїздки. «Пальне у них є, але немає саме на цю, позапланову поїздку», - каже Дементій Білий.

Інші експерти припускають, що явка на виборах серед місцевого населення не буде високою, тому за рахунок цього проблема з бюлетенями вирішиться. Наприклад, як розповіли кореспонденту агентства в ОДА, у селі Стрілкове (Арабатська Стрілка) додалося 500 виборців - голосувати тут мають 1786 осіб, бюлетенів отримали 1286. При явці 60% тут бюлетенів має вистачити.

На Херсонщині на виборах до ВРУ тимчасово змінили місце голосування майже 9200 громадян, що на 3 тисячі більше, ніж на виборах Президента.

Одна з причин такої активності - спрощення процедури подачі заявки до відділів ведення Реєстру виборців.

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Найбільше змінили місце голосування якраз у курортних районах - або відпочиваючі, або сезонно працюючі.

Як повідомляв Укрінформ, експерти прогнозують невисоку явку виборців на парламентських виборах 21 липня на Херсонщині, водночас, звертають увагу на те, що на курортах області на окремих дільницях виборців відпочивальників з інших регіонів може бути більше, ніж виборців – місцевих жителів.