ОПОРА назвала найбільш розповсюджене порушення на Вінниччині

На Вінниччині спостерігачі ОПОРИ фіксують недостатню кількість скриньок для голосування.

Про це йдеться у повідомленні Громадянської мережі ОПОРА.

«На Вінниччині на виборчих дільницях розповсюдженим порушенням є недостатня кількість виборчих скриньок. Так, на виборчій дільниці №050171, що у селі Майдан-Чапельський Вінницького району (виборчий округ №12), лише одна стаціонарна виборча скринька та одна для голосування на дому. За словами голови ДВК Тетяни Базелюк, скриньки не поставили через те, що немає місця, де їх поставити, оскільки це приміщення ФАПу, і площа дуже мала», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляють спостерігачі ОПОРИ, бракує скриньок і на виборчій дільниці №051449, що у місті Вінниця (виборчий округ №12), де поставили 4 стаціонарні виборчі скриньки замість 6.

Недостатня кількість виборчих скриньок зафіксована спостерігачами ОПОРИ і на дільницях №050598, що у селі Костянтинівка Липовецького району (виборчий округ №18), та №051070, що у селі Краснянка Тиврівського району (виборчий округ №14).

Відповідно до ч. 6 ст. 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України», кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих).