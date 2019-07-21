У Дніпрі виникла пожежа в лікарні, де розміщена виборча дільниця

У Дніпрі у суботу виникла пожежа в підвальному приміщені Обласної клінічної офтальмологічної лікарні, де розміщена виборча дільниця.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС "20 липня о 8 год. 44 хв. у м. Дніпро в підвальному приміщені Обласної клінічної офтальмологічної лікарні виникло загорання електричних кабелів. На першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27)", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Китаї відкрились три виборчі дільниці: першими проголосували студенти та викладачі Зазначається, що підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. "Дана подія не завадила роботі виборчої дільниці", - додали у ДСНС.