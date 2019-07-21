У Китаї відкрились три виборчі дільниці: першими проголосували студенти та викладачі

У Китаї сьогодні відкрилось три виборчі закордонні дільниці: в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу.

Про це повідомляє Посольство України в Китаї у Facebook.

"На закордонній виборчій дільниці № 900041 при Посольстві України в Китайській Народній Республіці о 08:00 (за місцевим часом – 03:00 у Києві) розпочалось голосування на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першими українцями, які прийшли на дільницю в Пекіні виконати свій громадянський обов’язок, стали студенти та викладачі навчальних закладів.

Голосування на дільниці триватиме до 20:00 (15:00 за київським часом).

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У посольстві додали, що виборчі закордонні дільниці відкрилися в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу.

"Слід відзначити, що вперше українці, які проживають в південних провінціях Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань; Гуаньсічжуанському автономному районі, САР Сянган (Гонконг) або САР Аоминь (Макао), мають змогу здійснити своє волевиявлення на новоутвореній виборчій дільниці № 900126 при ГКУ в Гуанчжоу. Загалом в Китаї сьогодні відкрилось три виборчі закордонні дільниці: в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу", - наголосили у дипломатичному відомстві.