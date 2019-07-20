У посольстві України в Індії зіпсували бюлетені, але вже отримали нові

У дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія 19 липня були зіпсовані всі виборчі бюлетені для голосування під час позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Індії.

"У зв'язку з повідомленнями українських ЗМІ про зіпсовані бюлетені та можливий зрив голосування, повідомляємо наступне.

19 липня 2019 р.в дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія дійсно були зіпсовані всі виборчі бюлетені. В результаті невідкладно вжитих заходів з боку Посольства України в РІ, МЗС та ЦВК України, сьогодні, 20 липня, ДВК було отримано бюлетені на заміну зіпсованих", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба посольства заявляє, що голосування відбудеться без будь-яких змін, 21 липня з 8.00 до 20.00 у приміщенні Посольства України в Республіці Індія у Нью-Делі.

Читайте також: Дільниця у Нідерландах готова для голосування на виборах у Раду

Раніше ЗМІ повідомили, що у посольстві України в Індії внаслідок використання неправильних печаток зіпсували всі 164 бюлетені (що дорівнює кількості виборців на цій закордонній виборчій дільниці), призначені для дострокових парламентських виборів. Втім, речниця МЗС Катерина Зеленко запевнила, що додатковий тираж бюлетенів вже замовлено через ЦВК і доправлено до індійської столиці.

Фото: КВУ