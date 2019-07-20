Дільниця у Нідерландах готова для голосування на виборах у Раду

На закордонній виборчій дільниці № 900058 у Гаазі до проведення виборів все готово. Громадяни України у Нідерландах зможуть проголосувати на виборчій дільниці на території Посольства України у Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі.

“У приміщенні Посольства України проводяться засідання дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці № 900058 з позачергових виборів народних депутатів України. Посольством вжито комплекс заходів з матеріально-технічного забезпечення її роботи, а також з підготовки до проведення самого дня виборів 21 липня 2019 року”, - сказав консул посольства України в Нідерландах Юрій Карпук.

Голосування проводитиметься з 8:00 до 20:00 без перерви в приміщенні для голосування, Посольстві України в Нідерландах.

За словами Карпука, у Нідерландах було розгорнуто широкомасштабну інформаційну кампанію для українських виборців, у тому числі через соцмережі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

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Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисяч кандидатів в одномандатних виборчих округах.

20 липня в Україні заборонена будь-яка передвиборча агітація кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Як зазначається у статті 70 закону "Про вибори народних депутатів України", передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування.