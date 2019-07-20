Вибори в Раду по всій Україні охоронятимуть спецпризначенці та авіація

Літаки АН-72 та АН-26, гелікоптери Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС, а також мобільні екіпажі спецпризначенців НПУ та НГУ заступили на цілодобове чергування у регіонах на час позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На усі намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що весь особовий склад МВС уже заступив до виконання своїх завдань для забезпечення безпеки на день виборів до парламенту.

"Підрозділи НПУ та НГУ вже неодноразово забезпечували безпеку під час виборів. Під час організаційних нарад ми визначили завдання для кожної служби та підрозділу. Особливу увагу приділили роботі вибухових служб та кінологів, групам швидкого реагування. Що стосується спецпризначенців, то вони передислоковані у різні регіони нашої держави, щоб сформувати оперативні резерви", - наголосив Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що всі правоохоронці повинні працювати виключно у рамках закону.

"Ми сподіваємось на ваш професіоналізм, ви розумієте, які перед вами виклики. Ви маєте діяти у рамках закону. Наразі резервні підрозділи Нацполіції на території всієї держави прибули на військові або цивільні аеродроми і вибули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку у день виборів", - сказав Князєв.

У свою чергу командувач Національної гвардії Микола Балан наголосив на персональній відповідальності командирів за життя та здоров'я особового складу.

"Заходи безпеки під час передислокування - це головне. На вас всіх чекають вдома, тому повинна бути повна взаємодопомога між усіма підрозділами МВС", - заявив Балан.

Раніше відділ комунікації поліції Києва повідомляв, що правопорядок під час дострокових виборів народних депутатів у столиці забезпечуватимуть 6500 поліцейських.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала більше 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисяч кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Фото: МВС