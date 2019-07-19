Порошенко: За мого президентства ніхто з п'ятої колони не наважувався балотуватися

Головна мета проросійської п’ятої колони - проповзти до Верховної Ради, щоб звідти втілювати накази Кремля.

Про це заявив Петро Порошенко під час телемарафону «Україна: російський реванш чи європейське майбутнє», інформує сайт «Європейської солідарності».

«За президента Порошенка була проведена президентська кампанія, парламентська кампанія і кампанія до місцевих органів влади – дуже впливових, у зв’язку з процесом децентралізації. Ніхто з них не наважувався балотуватися. Лише після спливу повноважень Порошенка вони підняли голову. Ми сьогодні можемо твердо наголосити, що ні з Опоплатформою, ні з Опоблоком ми в одній коаліції не будемо. А де ми будемо – визначить коаліційна угода і чіткі взаємні зобов’язання», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, головна мета прибічників Кремля – просувати інтереси країни-агресора всередині України. Однак попередній досвід доводить – будь-яка співпраця з Росією використовується Кремлем як інструмент тиску та шантажу.

«Зміни, які сьогодні намагається протиснути Опозиційна платформа чи Опозиційний блок – це не українські інтереси, це інтерес Росії. Про що вони їздять домовлятися в Москву? Вони їздять домовлятися про газ – найбільш корумпований товар. Я пишаюся тим, що за моєю директивою була припинена купівля газу в 2015 році і Україна перейшла на європейський ринок газу. Щороку у жовтні-листопаді Росія говорила, нібито Україна краде газ. Щороку у грудні РФ погрожувала перекрити газ. Росія до 2014 року перекривала постачання, починаючи від українських труб – закінчуючи українським металом, починаючи від українського цукру – закінчуючи українським спиртом, молочними продуктами, сиром та іншими товарами», – нагадав п'ятий Президент України.

Він підкреслив, що це були інструменти економічного тиску на суверенну незалежну державу.

«Як зараз відбувається з ринком Європейського Союзу? Двері відкриті. З 25% ми досягли сьогодні 43% і точно буде 50%, і ніхто Україну там чіпати не буде! Це – наш національний інтерес», – зазначив Петро Порошенко, наголосивши, що «Європейська солідарність» – саме та команда, яка зможе протистояти реваншу під куполом Верховної Ради.

Фото: eurosolidarity.org