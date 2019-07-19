Найбільше потерпають від "чорного" піару три партії - ОПОРА

Громадянська мережа “ОПОРА” назвала партії, проти яких найбільше спрямовано технологій "чорного" піару.

Про це розповів аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев 19 липня на пресконференції в Укрінформі щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування.

“Якщо говорити про партійний розріз негативних кампаній із застосування чорного піару, то, на думку наших спостерігачів, найбільше від цього страждають політичні партії “Слуга народу", “Голос”, “Європейська солідарність”, проти яких на рівні регіонів використовуються ці недобросовісні технології”, - зазначив Клюжев.

При цьому, як пояснив аналітик, розповсюджується завідомо неправдива провокаційна інформація про кандидатів, яка дискредитує політиків, що беруть участь у виборах.

Клюжев зауважив, що жертвами таких недобросовісних технологій, як правило, стають кандидати-мажоритарники, тому що їх результат може залежати від ефективності таких негативних кампаній проти них. Менш ефективно такі технології діють на загальнонаціональному рівні.