ОПОРА назвала партії, які найактивніше агітують

У Громадянській мережі “ОПОРА” назвали політичні партії, які найбільш активно і масштабно ведуть агітаційну кампанію.

Про це розповів 19 липня в Укрінформі аналітик Громадянської мережі "ОПОРА” Олександр Неберикут на пресконференції щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування.

“Фактично 13 партій з 22 проводять достатньо потужну агітаційну кампанію. У нас, очевидно, є лідери за масштабом і комплексністю агітаційних заходів. Сюди можна віднести 5 політичних партій, які, фактично, ведуть загальнонаціональну виборчу кампанію за винятком деяких партій у деяких регіонах”, - сказав Неберикут.

За словами аналітика, до цих п’яти партій належать “Європейська солідарність”, “Слуга народу”, “Українська стратегія Гройсмана”, “Батьківщина” і “Радикальна партія Олега Ляшка”. Їхні агітаційні заходи в різних форматах присутні в усіх 24 областях України і в місті Києві.

“Сюди ж за інтенсивністю і масштабом виборчої кампанії можна віднести партію “Голос”, але, на відміну від названих партій, у двох областях — Луганській і Донецькій — дуже непомітна активність партії “Голос”, - зазначив Неберикут.

Аналітик розповів, що з 22 політичних партій, які висунули кандидатів у загальнодержавному окрузі, 3 фактично жодним чином не вдаються до масштабних чи системних агітаційних заходів. Це партія “Незалежність”, “Партія зелених України” і “Сила права” попри те, що кожна з них висунула від 40 до 60 кандидатів у депутати в межах загальнодержавного виборчого округу. Це, за словами аналітика “ОПОРИ”, може свідчити про додаткові цілі участі у виборчому процесі, крім електоральних вигод.

Неберикут зауважив, що повноцінна виборча кампанія, агітаційна кампанія розпочалася в межах другої половини червня і в липні. Сплеск активності суб’єктів виборчого процесу, за його словами та силу вартості цього агітаційного ресурсу, помітний після рішення Конституційного Суду щодо проведення позачергових виборів.

Спостерігачі “ОПОРИ” також оцінювали агітаційну активність у межах одномандатних виборчих округів.

“У нас є три суб’єкти, агітація яких максимально широко представлена в розрізі виборчих округів. Це “Європейська солідарність”, агітація якої масштабного або середнього рівня охоплення зафіксована в 161 зі 199 округів. “Слуга народу” - 157 округів та “Українська стратегія Гройсмана” - 142 округи. Фактично, за охопленням, ці партії домінують”, - розповів Неберикут.

Аналітик зауважив, що з-понад 3000 кандидатів-мажоритарників, за оцінками Громадянської мережі “ОПОРА”, менше половини проявляють помітну агітаційну активність. Особливістю агітаційної діяльності кандидатів-мажоритарників є більш конфліктний характер протистояння в межах одномандатних виборчих округів, ніж це відбувається між політичними партіями.

Спостерігачі “ОПОРИ” також відзначають зростання розважальних заходів у межах виборчого процесу. Ця практика повернулася після 2014 року, коли такі заходи майже не проводилися через загострення бойових дій на сході України.

“Певним трендом виборчої кампанії, якщо порівнювати з виборами 2014 року, стало інтенсивніше використання суб’єктами виборчого процесу соціальних мереж та інтернету. Цього не було помітно в 2014 році. Значно зросла кількість брудної агітації, використання фейкових новин. Фактично, ця сфера не є контрольованою ні з боку Центральної виборчої комісії чи інших суб’єктів, які могли б бути уповноважені здійснювати контроль за перебігом агітаційної кампанії з використанням соцмереж”, - розповів Неберикут.

Він додав, що серед типів агітації традиційно домінує зовнішня агітація, особливо це характерно для політичних партій. Натомість кандидати-мажоритарники в одномандатних округах дуже активно ведуть роботу з виборцями — дуже небагато кандидатів можуть дозволити собі використання регіонального телебачення і ЗМІ.

Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.