Мовний закон не зобов'язує кандидатів передруковувати рекламу - експерт

Матеріали передвиборчої агітації відповідають нормам чинного законодавства та залишаться тими мовами, якими вони були виконані до набуття чинності законом про мову, оскільки він не має зворотної дії.

Про це зазначив у ексклюзивному коментарі Укрінформу генеральний директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель.

“Політична реклама та агітаційні матеріали, які були замовлені до набуття чинності законом про мову, відповідають нормам чинного виборчого законодавства. Іншими словами — не можна розглядати закон про мову як такий, що зобов'язує кандидатів знімати рекламу, передруковувати її тощо, тобто закон зворотної дії не має”, — пояснив експерт.

Такої ж думки дотримується й голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

“Очевидно, що виборчий процес уже майже завершився, і тому закон (про мову — ред.), який набув чинності, не має зворотної сили і не діє на ті матеріали, які вже виготовлені. Маю великий сумнів, що протягом останніх трьох днів кампанії будуть виготовлені нові агітаційні матеріали, якщо хтось протягом попереднього періоду використовував інші мови для ведення передвиборчої агітації”, — зазначила вона в коментарі агентству.

Водночас керівник КВУ звернув увагу й на те, що частина 5 статті 18 “мовного” закону дає можливість у ході наступних виборчих кампаній дублювати матеріали передвиборчої агітації мовами корінних народів і національних меншин.

“Тому в подальшому не буде жодних перешкод у тому, щоб представники національних меншин могли отримувати інформацію про вибори рідною мовою. Насамперед, це актуально для громадян угорської національності, які компактно проживають в окремих районах Закарпатської області, тому що у певних громадян є проблема зі знанням української мови”, — уточнив Кошель.

Водночас він підкреслив, що на сьогодні деякі політики розглядають закон про мову “в чорно-білому форматі, зокрема на рівні гасел “Ми прийдемо до влади — і скасуємо цей закон”.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема стаття 18 цього закону передбачає, що матеріали передвиборчої агітації в усіх її форматах повинні бути державною мовою.