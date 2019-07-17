Поліція відкрила справу через антирекламу про кандидата "Слуги народу"

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розповсюдження антиреклами щодо кандидата партії «Слуга народу».

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Учора, 16 липня, о 19:31 годині до чергової частини Обухівського відділу поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про роздачу невідомими на одній з вулиць Обухова газети з відомостями, що містять антирекламу про одного з кандидатів в народні депутати від політичної партії «Слуга народу». Також заявник зазначив, що на місці події з екрана, який розташований на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру щодо зазначеного кандидата", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували факт антиагітації стосовно кандидата у нардепи від політичної партії «Слуга народу».

Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема за статтею 296 – це хуліганство та статтею 157 – порушення виборчого законодавства ККУ.

Зазначається, що ця продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази.

Окрім того, як зазначають у поліції, ще один факт розповсюдження антирекламної агітації щодо цього кандидата поліцейські задокументували у Василькові.

Фото: npu.gov.ua