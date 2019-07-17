Поліція відкрила справу через антирекламу про кандидата "Слуги народу"
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
"Учора, 16 липня, о 19:31 годині до чергової частини Обухівського відділу поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про роздачу невідомими на одній з вулиць Обухова газети з відомостями, що містять антирекламу про одного з кандидатів в народні депутати від політичної партії «Слуга народу». Також заявник зазначив, що на місці події з екрана, який розташований на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру щодо зазначеного кандидата", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські задокументували факт антиагітації стосовно кандидата у нардепи від політичної партії «Слуга народу».
Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема за статтею 296 – це хуліганство та статтею 157 – порушення виборчого законодавства ККУ.
Зазначається, що ця продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази.
Окрім того, як зазначають у поліції, ще один факт розповсюдження антирекламної агітації щодо цього кандидата поліцейські задокументували у Василькові.
Фото: npu.gov.ua