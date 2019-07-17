Поліція відкрила справу через антирекламу про кандидата

Поліція відкрила справу через антирекламу про кандидата "Слуги народу"

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Укрінформ
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розповсюдження антиреклами щодо кандидата партії «Слуга народу».

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Учора, 16 липня, о 19:31 годині до чергової частини Обухівського відділу поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про роздачу невідомими на одній з вулиць Обухова газети з відомостями, що містять антирекламу про одного з кандидатів в народні депутати від політичної партії «Слуга народу». Також заявник зазначив, що на місці події з екрана, який розташований на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру щодо зазначеного кандидата", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували факт антиагітації стосовно кандидата у нардепи від політичної партії «Слуга народу».

Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема за статтею 296 – це хуліганство та статтею 157 – порушення виборчого законодавства ККУ.

Зазначається, що ця продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази.

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Окрім того, як зазначають у поліції, ще один факт розповсюдження антирекламної агітації щодо цього кандидата поліцейські задокументували у Василькові.

Фото: npu.gov.ua

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