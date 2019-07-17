Поліція відкрила 250 "виборчих" справ з початку кампанії

З початку виборчої кампанії до парламенту було відкрито 250 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Станом на 17 липня Національна поліція України зареєструвала 4843 порушень під час виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної Ради. Відкрито 250 кримінальних проваджень, складено 930 адміністративних протоколів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 15 липня усі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби