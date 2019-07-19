ОПОРА зафіксувала майже 2000 порушень: підкуп, адмінресурс, двійники та фейки

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували протягом парламентської кампанії 1945 порушень і надіслали 882 звернення до Національної поліції.

Про це сказала голова правління Громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування, повідомляє кореспондент агентства.

“Щодо порушень, які відзначає Громадянська мережа ОПОРА - у цілому наші спостерігачі протягом кампанії зафіксували 1945 порушень, які стосувалися, у першу чергу, порушення правил ведення виборчої агітації, незаконного втручання у виборчий процес, перешкоджання діяльності спостерігачам, а також, на жаль, і журналістам. Очевидно, що факти підкупу виборців мали місце, зокрема, непрямого”, - повідомила Айвазовська.

Вона розповіла, що серед 1945 порушень — 202 інциденти стосуються непрямого підкупу виборців, 93 порушення — зловживання з боку членів виборчих комісій, 44 факти — зловживання адмінресурсом, 17 — кримінальне втручання у виборчий процес, 7 фактів — порушення правил журналістів і спостерігачів.

“У цілому ОПОРА надіслала 882 звернення до Національної поліції України, зокрема, в регіонах України. За даними Нацполіції, які нам в офіційному порядку було надано, станом на 18 липня 273 кримінальних провадження було відкрито протягом цього періоду виборчої кампанії”, - зазначила Айвазовська.

Вона уточнила, що 111 з них стосуються порушень статті 160 Кримінального кодексу, а саме: прямий та непрямий підкуп. Також окрема категорія порушень — це перешкоджання виборчому праву шляхом обману. Тобто, реєстрація двійників, публікація або друк агітаційних матеріалів з використанням слоганів, логотипів, кольористики, шрифтів відомих політичних партій з метою введення в оману громадян.

“У цілому, за нашими оцінками, 93 суб’єкти виборчого процесу мають ознаки технічних в контексті введення в оману виборців або використання назв політичних партій, які підміняються неурядовими організаціями, товариствами з обмеженою відповідальністю, приватними підприємствами або навіть 24 випадки — це фактично ідентичність прізвищ, імен і частково по-батькові цих суб’єктів виборчого процесу. За цими фактами, наскільки нам відомо, 97 осіб були допитані Національною поліцією і є 5 вручених підозр загалом в контексті кримінальних порушень і здійснення злочинів у ході виборчої кампанії”, - сказала Айвазовська.

Загалом, за словами голови правління ОПОРИ, громадянська мережа та її спостерігачі відзначають, що в цілому виборчий процес був екстраконкурентним, особливо по мажоритарній складовій виборчої системи.

“Втім, ця конкуренція не завжди відбувалася в межах чинного законодавства. На жаль, такі фактори, як локальний адміністративний ресурс або непрямий підкуп виборців, і також проблеми з фінансуванням виборчих кампаній в межах законодавства, як це передбачено, не було реалізовано в повній мірі. Тобто, ці фактори далі впливають на парламентські вибори. Очевидно, що це є вадою мажоритарної виборчої системи”, - пояснює Айвазовська.

Голова мережі ОПОРА відзначає, що ухвалений в другому читанні Виборчий кодекс частково дає надію, що вибори через 9 років можуть відбутися за новою виборчою системою, але завдання неурядових організацій, експертного середовища та міжнародних партнерів — зробити все належне, що б це відбулося раніше, принаймні на чергових виборах у 2023 році.

Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.