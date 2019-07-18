Ківалов може тиснути на студентів під час виборів — ОПОРА

Громадський омбудсмен із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА на Одещині Юлія Лісова просить міністра освіти Лілію Гриневич перевірити інформацію про можливий тиск на студентів кандидата у депутати по Приморському мажоритарному округу №135 Сергія Ківалова.

Про це повідомляє офіційний сайт Одеської облорганізації Комітету виборців України.

У зверненні Лісової, зокрема, йдеться про порушення законодавства про освіту Ківаловим, який є головою вченої ради Національного університету “Одеська юридична академія”.

Як стало відомо ОПОРІ, наприкінці навчального року з’явилася інформація про перенесення на липень 2019 року сесії в НУ “Одеська юридична академія”, президентом якого є кандидат у народні депутати Сергій Ківалов по округу №135, начебто з метою реалізації права голосу студентами. В ОПОРІ вважають, що метою цього може бути “використання студентів одного з вищих навчальних закладів Одеси на користь цього кандидата”, оскільки практика перенесення сесії “не є поширеною серед інших ВНЗ Одеси”.

У розпорядженні спостерігачів ОПОРИ також опинився відеозапис зустрічі Ківалова зі студентами Одеської юракадемії. “Зі змісту зустрічі вбачається, що вона не була пов’язана з навчальним процесом”, - підкреслює Лісова. Водночас вона звертає увагу і на відсутність прямих закликів до голосування за конкретних кандидатів. Більша частина зустрічі була присвячена інформуванню студентів щодо розвитку інфраструктури університету.

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Лісова наприкінці червня звернулася із запитом до НУ “Одеська юридична академія” про надання інформації щодо підстав для перенесення сесії, але “станом на 16 липня так і не отримала відповіді”. Через це вона звернулась до міністра освіти і науки України, з пропозицією ініціювати перевірку щодо можливого порушення Ківаловим законодавства про освіту “у частині впливу політичної та виборчої діяльності на освітні процеси у вищому навчальному закладі, а також можливого примушування студентів до участі у виборчому процесі”.

Крім того, наголошують в ОПОРІ, 9 липня у місцевих ЗМІ з'явився відеозапис зі сторінки кандидата в народні депутати по виборчому округу №135 Анатолія Мазура, де студентка ВНЗ «Міжнародний гуманітарний університет» повідомила про включення її без відома та згоди до складу дільничної виборчої комісії ОВО №135. Президентом зазначеного університету теж є кандидат у народні депутати по цьому ж округу Ківалов.

10 липня на місцевому телеканалі «Репортер» вийшов телесюжет, в якому студентка заявила, що попереднє відеозвернення записано під тиском, а претензій до кандидата чи до навчального закладу вона не має. Відео було розміщено на сторінці Ківалова у Facebook. Також в ОПОРІ зазначають, що згідно з даними Єдиного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, компанія-засновник телеканалу «Репортер» - телекомпанія «ІТВ» - знаходиться за тією ж адресою, що й Міжнародний гуманітарний університет – Фонтанська дорога, 33.

В ОПОРі нагадали, що "відповідно до статті 31 Закону України «Про освіту» політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти. У закладах освіти забороняється створення осередків політпартій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою".