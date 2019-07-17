ОПОРА заявляє про велику кількість тематичних двійників на виборах

Голова Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська повідомила, що у виборах до Верховної Ради бере участь велика кількість тематичних двійників.

Про це Айвазовська повідомила на пресконференції "Фейки. Цензура. Соціальна джинса. Особливості парламентської кампанії-2019" в Укрінформі.

“В цілому по Україні на цих виборах є велика кількість так званих тематичних двійників. Це не завжди однойменні кандидати, але це, на жаль, кандидати, які часто зловживають правом, використовуючи, наприклад, іменні назви громадських організацій, приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, які імітують назви політичних партій. В цілому ми зафіксували таких двійників у 55 зі 199 одномандатних мажоритарних округів проти партії “Слуга народу”, тому що зазвичай, коли імітують, використовують рейтингові партії, які мають шанс стовідсотково пройти до парламенту”, - розповіла Айвазовська.

На другому місці, за словами голови “ОПОРИ”, партія “Голос”. Таких двійників зафіксовано в шести округах.

Як зауважила Айвазовська, наразі, за даними Національної поліції, 97 осіб уже опитано в частині порушення статті 157 Кримінального кодексу, що стосується перешкоджання виборчому праву шляхом обману, імітації подвійних назв або політичної партії, або зміна прізвища.

За даними, які озвучила спікер, до Верховної Ради в мажоритарних округах балотується 24 ідентичних кандидатів-двійників.

В цілому, за словами голови мережі “ОПОРА”, в Україні за час парламентської кампанії складено 817 адміністративних протоколів, переважно за порушення правил ведення виборчої агітації.

Айвазовська зазначила, що за розміщення агітаційних матеріалів з порушеннями виборчого законодавства, елементами стилістики конкурентної партії несуть відповідальність не замовники, а ті, хто розмістив таку рекламу.

Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.