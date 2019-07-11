ОПОРА розповіла про технологію "двійників" на виборах

"Виборчі політичні технології залишаються незмінними протягом багатьох електоральних циклів. Зокрема використання технології участі у виборчих перегонах кандидатів або організацій «двійників» має довгу, але повторювану історію не лише в Україні. Ознаки системного застосування технології «двійників» найбільше прослідковується у партії "Слуга Народу". Набагато меншою мірою це стосується партії "Голос". Всі інші випадки є епізодичними і мають локальний характер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ОПОРА провела аналіз серед усіх зареєстрованих кандидатів в одномандатних округах на парламентських виборах.

"Виявлено, що 93 кандидати у своїх біографічних відомостях вказали про приналежність до організацій, назви яких дублюють назви політичних партій. Також у 24 округах балотуються кандидати, написання імен, прізвищ чи навіть по батькові яких повністю ідентичні", - зазначили в ОПОРІ.

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Там наголосили, що проблема полягає в тому, що виборче чи суміжне законодавство прямо не класифікує такі випадки як порушення.

"Безпрецедентний масштаб застосування технології «двійників» на позачергових парламентських виборах 2019 року в Україні вказує на гостру потребу вироблення правових та адміністративних рішень, щоб громадяни мали можливість робити вільний вибір в умовах інформованої позиції", - наголосили в ОПОРІ.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори. ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються понад 2,5 тисячі кандидатів.