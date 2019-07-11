ОПОРА звернулась до поліції через незаконну агітацію мера Франківська

ОПОРА звернулась до поліції щодо перевірки факту порушення виборчого законодавства з боку мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який агітував під час відкриття стадіону в селі Угорники.

Про це повідомляє ГМ ОПОРА.

«Міський голова каже, що на відкриття стадіону в селі Угорники, яке відбулось 30 червня, не було виділено жодної копійки з міського бюджету, а він під час заходу не агітував. ОПОРА за допомогою сайту Prozorro встановила, що заява мера викликає сумніви… Зважаючи на те, що частина 4 статті 74 Закону забороняє проведення агітаційних заходів та публічні заклики голосувати за чи не голосувати за суб’єктів виборчого процесу під час проведення заходів, організованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, ОПОРА звернулась до поліції щодо перевірки цього факту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спостерігачам ОПОРИ вдалося встановити, що звукотехнічне забезпечення офіційної церемонії відкриття стадіону в Угорниках коштувало для місцевої казни 34 тис. грн. Ці кошти, відповідно до договору, влада міста мала переказати підприємцю. Втім, пізніше цей договір було розірвано. Також, ОПОРА має запис виступу Марцінківа, який, на їх думку, підтверджує його агітацію.

«Під час свого виступу на відкритті стадіону Руслан Марцінків сказав дослівно таке: «Я хотів би попросити про підтримку наших хороших людей. Хто живе в місті, хто, може, має дітей, хто, може, має родичів, підтримайте Оксану Василівну Савчук. Хто живе в Угорниках, в Микитинцях, в приміських селах, підтримайте нашого побратима, до речі, людина, яка ніколи не зламалась і завжди мала свою позицію, це Василь Попович, депутат обласної ради. Я хочу щоб громада підтримала». Ці слова зафіксовано на відео», - зазначає ОПОРА.

Відомо, що Савчук балотується у народні депутати по мажоритарному виборчому округу №83 з центром в Івано-Франківську і є висуванцем партії «Свобода». Також у народні депутати від цієї політсили балотується Василь Попович по мажоритарному округу №84 (частина Івано-Франківська, Бурштин, Тисменицький, Тлумацький і частина Галицького району).

Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.