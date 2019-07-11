На Прикарпатті виборчим “туристам” пропонують тури на Буковель

На Прикарпатті масово використовується технологія надання виборцям послуг у вигляді безкоштовних поїздок на курорт "Буковель".

Про це повідомляє КВУ в Facebook.

"Так, безкоштовні тури на "Буковель" організовують у 83-ому, 84-ому, 85-ому та 86-ому виборчих округах. Охочих безкоштовно поїхати на Буковель досить багато, щодня з кожного округу в середньому вирушають до трьох автобусів «туристів». Виборчим туристам пропонують безкоштовно відвідати озеро молодості, пообідати, прогулятися по території комплексу і зустрітися з кандидатами від округів. У 83,84,86 округах безкоштовні тури організовують від імені кандидатів від партії "Слуга Народу", у 85 окрузі – від імені кандидата-самовисуванця, члена партії УКРОП Віктора Шевченка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця технологія використовувалася на виборах і раніше, однак на виборах до ВР 2019 року набула масового застосування.

Як повідомляє КВУ, вперше безкоштовні поїздки на "Буковель" було організовано в 2015 році на довиборах по 85 округу. Тоді для жителів Рогатинського та Калуського району було організовано безкоштовні поїздки до Туристичного Комплексу Буковель (с. Паляниця), де виборцям пропонували безкоштовно відпочити в VODA club, пообідати та відвідати зустріч із діючим народним депутатом України Олександром Шевченко (ексдиректор ГК «Буковель») та його братом Віктором Шевченком, кандидатом по 85-ому округу.

КВУ нагадує, що відповідно до ч. 14 ст. 74 Закону "Про вибори народних депутатів України" забороняється проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.

Така передвиборча агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.