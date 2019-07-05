ОПОРА побачила непрямий підкуп виборців у «Буковелі»

В Івано-Франківській області спостерігачі Громадської мережі ОПОРИ звернулись до поліції із заявою щодо перевірки факту непрямого підкупу виборців у туристичному комплексі «Буковель».

Про це повідомляє ГМ ОПОРА.

«29 червня у туристичному комплексі «Буковель» кандидат по округу №85, народний депутат Віктор Шевченко агітував за себе та партію «Слуга народу» серед великої кількості виборців свого округу, яких ймовірно привезли на захід автобусами та погодували. Оскільки такий факт може мати ознаки непрямого підкупу виборців, ОПОРА звернулась із заявою до поліції», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОПОРИ, поліцію просять з’ясувати, «чи фінансувався даний захід із виборчого фонду кандидата, і які послуги надавались виборцям під час їх поїздки у «Буковель».

Спостерігачі ОПОРИ, які були в "Буковелі", з діалогів з'ясували, що сюди автобусами привезли людей із сіл Конюшки, Черче, Пійло, Довга-Калуська та Стратин. Ці села входять до виборчого округу №85, по якому балотується Віктор Шевченко.

В ОПОРІ також зазначають, що агітація, яка супроводжується наданням автобусів для безкоштовного довезення людей та влаштуванням обіду, може містити ознаки непрямого підкупу виборців.

Фото з сайту ukrop.com.ua