ОПОРА: 16% кандидатів у народні депутати є тимчасово безробітними

“16% кандидатів як за партійними списками, так і в мажоритарних округах є тимчасово безробітними. Найбільший показник тимчасово безробітних серед кандидатів партії “Соціальна Справедливість” і ВО "Свобода", а найменший серед кандидатів політсили “Голос” і Об'єднання "Самопоміч", - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що вищу освіту мають 91% усіх зареєстрованих кандидатів у депутати, 6% мають професійно-технічною або середньою спеціальною освітою і лише 3% здобули загальну середню освіту.

За даними ОПОРИ, найбільший показник осіб з вищою освітою у ВО “Батьківщина” та партії "Сила і Честь".

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. За даними Центральної виборчої комісії, понад три тисячі кандидатів балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах, 22 партії йдуть по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.

Інфографіка: www.facebook.com/cn.opora