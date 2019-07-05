У КВУ розповіли про дивні та абсурдні форми агітації кандидатів у депутати

Спостерігачі ВГО “Комітет виборців України” фіксують у регіонах досить дивні, а подекуди цинічні форми ведення передвиборчої агітації кандидатів у народні депутати.

Про це заявив генеральний директор КВУ Олексій Кошель під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наші спостерігачі фіксують низку досить дивних форм ведення виборчої агітації, я б їх відніс до категорії дивних і абсурдних форм виборчої агітації, інколи навіть цинічних”, - сказав він.

Як приклад такої агітації, Кошель навів інформацію, що у Херсонській області в окрузі N 184 від імені благодійного фонду кандидата Ігоря Колихаєва в місті Берислав і населених пунктах цього округу протягом останніх півроку встановлюються на парканах і стінах будинків таблиці з назвами вулиць і номерами будинків, на яких також вказується прізвище кандидата.

Крім того, експерт зазначив, що на території виборчого округу в ОВО N 40 під час святкування Дня Конституції відбулося авіашоу, у ході якого парашутист здійснив стрибок із прапором політичної партії “Слуга народу”.

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Ще однією дивною формою агітації голова КВУ назвав випадок у селищі Козова Тернопільської області, коли за сприяння кандидата Івана Чайківського відбулося відкриття 10-метрової фігури Ісуса Христа.

“Цей пам’ятник є зменшеним прототипом Христа-Спасителя з Ріо-де-Жанейро. На стелі статуї Христа вказано, що вона встановлена на честь 20-ліття компанії “Агропромсервіс”, яку очолює кандидат”, - підкреслив Кошель.

За його словами, в місті Умань Черкаської області функціонують світломузичні фонтани, на яких за допомогою світлових елементів вказано, що їх було відкрито за підтримки кандидата Антона Яценка, а в Дніпрі від імені благодійної програми кандидата Геннадія Гуфмана в мікрорайонах міста регулярно відбуваються так звані дворові кінопокази мультфільмів та художніх фільмів.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. За даними Центральної виборчої комісії, понад три тисячі кандидатів балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах, 22 партії йдуть по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.