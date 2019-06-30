КВУ назвав три основні порушення на місцевих виборах

Комітет виборців України (КВУ) фіксує незначні порушення на виборах в 66 об’єднаних громадах, які відбуваються у неділю, 30 червня.

Про це КВУ повідомляє у Facebook.

"Спостерігачі КВУ відзначають, що станом на 12:00 виборчий процес відбувається без значних порушень. Порушення є поодинокими і стосуються таких проблем, як недопуск спостерігачів на підготовчі засідання, порушення таємниці голосування та спроби видачі бюлетенів без належних документів", - зазначається у повідомленні.

Так, спроби видачі бюлетенів без належних документів зафіксовані у Радивілівському та Сарненському районах Рівненської області, в Горохівській ОТГ Миколаївської області.

Окремі проблеми, пов’язані із порушенням таємниці голосування, фіксувалися у Миколаївській області. Так, на виборчій дільниці в с. Мігія Первомайського району ДВК було неправильно облаштовано та розташовано кабінки для таємного голосування. В результаті виборці могли спостерігати як голосують інші громадяни. Після зауваження спостерігачів КВУ комісія усунула порушення.

Також серед проблем – спроби недопуску спостерігачів на засідання комісій. У Миколаївській області в с. Новомар'ївка члени ДВК намагалися не допустити спостерігача КВУ на ранкове засідання комісії, вважаючи, що спостерігач має право знаходитися на дільниці лише з восьмої ранку. Після спілкування з комісією та посилання на норми Закону комісія допустила представника КВУ до спостереження.

Спостерігачі КВУ повідомляють про окремі випадки голосування осіб, які не були включені в список для голосування. Так, в Черкаській області в Драбівській ОТГ на дільниці № 79 у с. Драбів член цієї ДВК від ВО "Батьківщина" проголосував, хоч і не був зареєстрований як виборець на цій дільниці. Інші члени ДВК викликали поліцію.

На окремих дільницях мають місце організаційні проблеми. Так, в Паланській ОТГ у с. Юрківка Черкаської області відсутній журнал реєстрації, внаслідок чого спостерігачі реєструються на звичайному листі паперу. На одній з дільниць на виборах депутатів Сутисківської сільської ради Тиврівського району Вінницької області спостерігачами КВУ виявлено, що виборці одного з округів помилково отримали бюлетені іншого округу. Юристом мобільної групи рекомендовано секретарю ДВК скласти акти відповідно до Постанови ЦВК № 177 від 11.08.2015 року і докласти їх до відповідних протоколів підрахунку голосів.