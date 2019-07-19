Зеленський звинувачує Парубія в тому, що багато партій не потраплять у нову Раду

Президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу продовжувати розмову щодо скликання позачергової сесії парламенту зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і вважає його винним у тому, що багато нових партій не пройдуть до Ради.

Про це Зеленський заявив журналістам під час презентації мобільних житлових модулів у Міністерстві оборони у відповідь на запитання щодо його подальший дій у даній ситуації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Подальших дій з паном Парубієм як із спікером цієї Верховної Ради я більше не бачу", - сказав Зеленський.

Він додав, що з першого дня перебування на посаді разом з командою дуже хотів прибрати мажоритарну складову виборів і знизити прохідний бар'єр до 3 %.

"Ми могли це зробити за один-два-три дні. Це була моя пропозиція на першій нашій зустрічі з паном Парубієм. Після його останньої відповіді більше не має ніякого сенсу продовжувати розмову. Ми будемо вже говорити з іншим парламентом. Я бачив соціологію, на жаль, багато нових партій не зможуть подолати 5-відсотковий бар'єр. Це буде, на жаль, і це буде через пана Парубія. Великий йому привіт", - резюмував глава держави.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту на 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Згідно з календарним планом, десята сесія парламенту триває до 19 липня, а 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Напередодні Парубій заявив, що може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Зеленський.

Зеленський заявив, що вважає неправомірною відмову Парубія скликати позачергове засідання парламенту 18 липня. На його переконання, відмовою у скликанні позачергового засідання ВР спікер не просто самоусунувся від роботи на благо України та українців, а й “виявив злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету”.

Голова ВР Андрій Парубій відреагував на повторне прохання Президента скликати позачергове засідання Ради і вдруге зауважив, що лист з такими проханням був оформлений з порушенням вимог чинного законодавства.