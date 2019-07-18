Порошенка намагаються зняти з виборів через суд — партія "ЄС"

Партія "Європейська солідарність" заявляє, що її лідера, п’ятого президента України Петра Порошенка, намагаються зняти з парламентських виборів через суд: справу передано на розгляд Окружного адмінсуду Києва.

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії "ЄС".

"Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов проти лідера партії "Європейська солідарність" з вимогою зняти Петра Порошенка з реєстрації нібито за порушення порядку ведення передвиборної агітації. Справу передано на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва. Позов шитий білими нитками, і нам очевидно, що він не має жодних правових перспектив. Його можна було би розглядати як курйоз в ряду перешкод, які створюють "Європейській солідарності" протягом усієї виборчої кампанії правоохоронні органи та "кремлівські агенти" через абсурдні заяви та необґрунтовані претензії", - заявили у політсилі.

Однак водночас, як наголосили у партії, там дуже добре знають про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка. Уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим, зазначили у "Європейській солідарності".

"Очевидно, що нова влада, замість того, щоб завершити реформування, вирішила законсервувати цей суд і поставити його собі на службу. Саме цей суд "прославився" ганебними рішеннями, які викликали резонанс в суспільстві. Він визнавав, зокрема, незаконною націоналізацію ПриватБанку, призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату та поновив на посадах беркутівців, які розганяли Євромайдан. Враховуючи такий "бекграунд" суду, партія "Європейська солідарність" розцінює намір зняття з виборів лідера партії Петра Порошенка як елемент тиску на нашу політичну силу, яка веде активну кампанію і послідовно протистоїть російському реваншу", - наголосили у партії.

Там підкреслили, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва буде оскаржене у Верховному суді.

"Ніхто і ніщо не зупинить "Європейську солідарність" та її лідера від протидії російському реваншу і захисту курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО", - йдеться у повідомленні.

Фото: eurosolidarity.org