Безкоштовний курорт та футбольні м’ячі: КВУ заявив у поліцію про підкуп виборців
Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Комітет виборців України офіційно звернувся до Міністерства внутрішніх справ із заявою про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 ст. 160 Кримінального кодексу. Ідеться про підкуп виборців”, - заявив Кошель.
Він пояснив, що йдеться, зокрема, про надання безкоштовних поїздок до Буковеля.
“Зокрема, на нашу оцінку, ознаки підкупу виборців мають надання виборцям послуг у формі безкоштовних поїздок до курорту Буковель. Зокрема, це масові туристичні послуги для виборців, які проживають на території 83, 84, 85 та 86 виборчих округів”, - розповів гендиректор КВУ.
Також Комітет виборців повідомив про факт діяльності благодійного фонду Сергія Пашинського перед виборами.
“Також ми звернулися із фактом щодо активної діяльності благодійного фонду імені Сергія Пашинського. За сприяння фонду було відкрито зони відпочинку, організовано змагання з рибної ловлі, а також на сайті цього фонду є інформація про те, що вихованці коростенської дитячої футбольної команди отримали футбольні м’ячі та футбольне приладдя”, - зазначив Кошель.