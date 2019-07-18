Комітет виборців нарахував вісім проблемних округів

У Комітеті виборців України назвали округи, де спостерігається недоброчесна конкуренція або використовуються маніпулятивні технології.

Про це повідомляє КВУ у Facebook.

"Комітет виборців назвав ймовірні проблемні округи на виборах. До проблемних віднесено ті округи, де спостерігається напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовуються маніпулятивні технології на кшталт непрямого підкупу виборців. Всього в переліку 8 одномандатних округів", - про це повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель на пресконференції 18 липня.

Так, повідомляється, що серед проблемних - ОВО №73 на Закарпатті, до агітації в якому активно залучені представники угорської влади.

"До прикладу, 12 липня прем’єр-міністр Угорщини особисто зустрівся з лідером Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) і кандидатом в народні депутати В. Брензовичем у Будайській фортеці Будапешта. В ОВО №73 також було проведено обшуки в одного із кандидатів, якого підозрюють у підкупі виборців", - повідомляють у КВУ.

Також проблеми спостерігаються в ОВО №107 на Луганщині, в якому зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат України). У Комітеті виборців фіксують, що з початку виборчої кампанії в окрузі системно роздаються продуктові товари для громадян, а саме цукор. Також активно поширені матеріали із ознаками чорного піару, в тому числі, підробні газети від імені «Європейської солідарності» та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність Сергія Рибалки. У КВУ передають, що за інформацією місцевих ЗМІ в окрузі задіяна значна кількість так званих тітушок і представників місцевого криміналітету, зокрема, з окупованих територій.

Комітет виборців також відзначає округ №113 на Одещині, в якому балотується рекордна кількість кандидатів-клонів – 9 осіб. Всього ж в окрузі 45 кандидатів.

"Серед проблемних – ОВО №20 на Волині, де основна конкуренція відбувається між чинним народним депутатом С. Мартиняком (самовисування) та керівником фракції УКРОП у Волинській обласній раді В. Рубльовим (висунуто партією «Слуга Народу»). За інформацією місцевих ЗМІ вибори супроводжуються елементами криміналізації виборчого процесу та спробами фізичного тиску на представників кандидатів (зокрема, повідомлялося про спроби фізичного тиску та залякування помічника одного з кандидатів)", - повідомляють в Комітеті виборців.

В організації зазначають, що проблемним також є округ №80 на Запоріжжі, де спостерігається недоброчесна конкуренція з боку кандидатів Євгена Балицького та Сергія Мінька.

"Є. Балицького звинувачують у використанні технології підкупу виборців та використанні на ці потреби коштів із депутатського фонду. Натомість С. Мінька (чинний міський голова Мелітополя) звинувачують у використанні адміністративного ресурсу на виборах. В окрузі присутня значна кількість матеріалів без вихідних даних, а також регулярно щотижня поширюється нова хвиля матеріалів чорного PR", - ідеться в повідомленні.

Проблемним називають і ОВО №182 Херсонської області, де відбувається протистояння між кандидатами Володимиром Сальдо (колишній міський голова, очільник осередку "Партії Регіонів", екснародний депутат від ПР, голосував за закони 16 січня) та кандидатом від партії "Слуга народу". Серед іншого поширюється інформація про можливі фальсифікації в день виборів, під приводом чого відбувається мобілізації противників "Партії Регіонів" у Херсоні.

За інформацією КВУ проблемним також є округ №210 з центром у Прилуках на Чернігівщині.

"У цьому окрузі представники одного з адвокатських офісів, що працюють із кандидатом-самовисуванцем, заявляють про спроби втручання в їх роботу представників Національної поліції. За інформацією адвоката С. Хоменка поліція де-факто блокувала роботу приміщення, прикриваючись "анонімними заявами". Адвокат додав, що звернувся до Державного бюро розслідувань через неправомірні дії правоохоронців", - ідеться в повідомленні.

На окрузі №51 на Донеччині, який знаходиться поруч із окупованими територіями, зареєстровано лише 3105 виборців. У КВУ зазначають, що в окрузі має місце використання технології непрямого підкупу виборців від імені кандидата Олександра Ковальова, яким організовано регулярне підвезення питної води для жителів.

Як зауважують у Комітеті виборців, через близькість до лінії фронту і загрозу обстрілів в окрузі очікується мінімальна увага українських і міжнародних спостерігачів.

У день голосування спостерігачі КВУ приділятимуть особливу увагу виборам на території цих округів.