Вибори до Ради: КВУ нарахував 161 кандидата-клона

Комітет виборців України підрахував, що загалом в мажоритарних округах балотується 161 кандидат-однофамілець.

Про це повідомляє сайт КВУ.

"Комітет виборців України проаналізував списки кандидатів, висунутих в одномандатних округах. У 48 округах серед кандидатів зареєстровані так звані клони, особи, які мають однакові прізвища із більш рейтинговими політиками. Всього округів – 199", - йдеться у повідомленні.

Найбільше однофамільців в ОВО №133 (Одеська обл., м. Одеса) - 9 осіб. Зокрема, 4 осіб з прізвищем Баранський, 2 – Дмитрук, 2 – Танцюра. На цьому ж окрузі балотується кандидат Олександр Зелінський, який є самовисуванцем, але в біографії вказує, що працює в ТОВ "Слуга Народу-ЗЕ".

В ОВО 137 (Одеська обл., м. Подільськ) та ОВО 34 (Дніпропетровська обл., смт Царичанка) зареєстровано по 8 осіб-однофамільців. Так, в ОВО №137 балотується три кандидати з прізвищем Гончаренко, двоє - з прізвищем Климов, один – Клімов, двоє – з прізвищем Муконін. В ОВО №34 зареєстровано двоє осіб з прізвищем Ісаєв, двоє – Кравченко, двоє – Кришин, двоє – Чорний.

В ОВО 92 (Київська обл., м. Узин) балотуються 7 кандидатів-однофамільців, ОВО №33 (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг) - 6 осіб. Так, в ОВО №92 зареєстровано 4 особи з прізвищем Гудзенко, 3 – Ференець. В ОВО №33 висунуто двох кандидатів з прізвищем Бабенко, одна – Колесник, двоє – Ляденко.

КВУ зазначає, що використання кандидатів-клонів на виборах є маніпулятивною технологією, мета якої – відібрати голоси у більш рейтингових кандидатів. Однак наявність однакового прізвища із будь-яким з інших кандидатів не є юридичною підставою для скасування реєстрації такої особи, навіть, якщо вона є клоном рейтингових місцевих політиків.