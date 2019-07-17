На Донеччині є кандидати, які пропонують 2 тисячі за “голос” - поліція

На Донеччині є кандидати в депутати, які пропонують виборцям 2 тисячі гривень за голосування на їх користь. За цим та іншими фактами порушення виборчого законодавства ведуться розслідування.

Про це 17 липня повідомили в відділі комунікації поліції Донецької області.

«За фактами порушень виборчого законодавства на Донеччині відкрито 19 кримінальних проваджень. Впродовж доби поліція задокументувала 4 кримінальних правопорушення, пов’язаних з парламентськими виборами: підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права та викрадення печатки. За усіма розпочато досудові розслідування», - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці розповіли, що до поліції надійшло повідомлення про те, що в одномандатному виборчому окрузі № 51 (Бахмутський район) кандидати в народні депутати надають гроші, безкоштовні товари та послуги виборцям з метою спонукати їх голосувати за них.

Аналогічний факт зареєстрований у селищі Новгородське, де кандидати у депутати пропонують виборцям 2 тисячі гривень за їхні «голоси». Частину суми обіцяють відразу, а іншу – після отримання фото заповненого бюлетеня.

За обома повідомленнями ведеться досудове розслідування за ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців).

Також до поліції Торецька надійшло повідомлення про зникнення печатки голови окружної виборчої комісії. Встановлено, що відповідальна за неї особа залишила її у незамкненому сейфі на виборчій дільниці. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України (викрадення печаток).

Поліцейські Бахмуту перевіряють інформацію від кандидата в народні депутати про те, що посадові особи міської ради перешкодили йому у проведенні агітаційної кампанії. Попередньо факт кваліфіковано за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України.

Відсьогодні з метою запобігання правопорушенням поліцейські заступають на цілодобову охорону окружних виборчих комісій. Станом на ранок 17 липня взято під охорону три ОВК з дванадцяти.

З початку передвиборчої кампанії поліція Донеччини зареєструвала 381 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Відкрито 19 кримінальних проваджень. Складено 22 адміністративних протоколи.