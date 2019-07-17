Гройсман закликав Авакова відреагувати на "брудні політтехнології"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відреагувати на "брудні політтехнології" у ЗМІ та соціальних мережах проти демократичних партій.

Про це він сказав під час засідання уряду 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В останні тижні запущена, на мій погляд, цілеспрямована і брудна політтехнологічна гра, яка сьогодні заполонила ЗМІ та соцмережі. Інформація наступна: люди, ви не голосуйте за демократичні партії, тому що вони не прохідні, а голосуйте тільки за одну партію Петра Порошенка. На мій погляд, це маніпуляція і намагання людям здурити голови”, - сказав Прем'єр-міністр.

Гройсман додав, що в інтернеті є десятки акаунтів, які задіяні у цих політтехнологіях і фінансуються "з різних неполітичних джерел", тобто поза межами виборчих фондів.

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"Сьогодні хочу звернутися до Вас, Арсене Борисович (Авакова - ред.), Національної поліції... Сьогодні дискредитуються абсолютно всі політичні сили демократичного характеру... Я розраховую, що правоохоронні органи дадуть цьому питанню достатньо серйозну оцінку", - сказав Гройсман та передав матеріали щодо використання згаданих політтехнологій Авакову.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що факти, які озвучив Гройсман, "дійсно є" і правоохоронні органи будуть оприлюднювати інформацію про непроплачену з виборчого фонду контррекламу.

Як відомо, 21 липня в Україні мають відбутися парламентські вибори.

Фото: kmu.gov.ua