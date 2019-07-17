Поліція відкрила справу через можливий підкуп виборців у столиці

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом можливого підкупу виборців на столичному Печерську.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб пропонує продуктові набори та гроші в обмін на підтримку одного з кандидатів у нардепи. Отримавши цей виклик, на місце виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці опитали заявників та свідків події, а також розпочали пошук правопорушників.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) ККУ.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

У свою чергу у поліції закликали громадян, які володіють будь-якою інформацією або стали свідком можливих порушень виборчого законодавства, одразу звертатися до територіального управління поліції або за телефоном 102.