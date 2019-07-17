Поліція відкрила справу через можливий підкуп виборців у столиці
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб пропонує продуктові набори та гроші в обмін на підтримку одного з кандидатів у нардепи. Отримавши цей виклик, на місце виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці опитали заявників та свідків події, а також розпочали пошук правопорушників.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) ККУ.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
У свою чергу у поліції закликали громадян, які володіють будь-якою інформацією або стали свідком можливих порушень виборчого законодавства, одразу звертатися до територіального управління поліції або за телефоном 102.