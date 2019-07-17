ОПОРА пояснила, чому Виборчий кодекс можуть оскаржити

Голова Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявила, що Виборчий кодекс може бути оскаржений через порушення регламенту при його ухваленні.

Про це Айвазовська повідомила на пресконференції в Укрінформі "Фейки. Цензура. Соціальна джинса. Особливості парламентської кампанії-2019".

“На жаль, під час голосування за кодекс були порушення регламенту. Тому, що правки були проголосовані не просто 17 разів, повертаючи в порядок денний, що допустимо, насправді, а одним пакетом — 230 голосів одночасно підтримали і ці правки, і в другому читанні в цілому кодекс. Це порушення регламенту. Цей кодекс може оскаржити будь-яка політична група в Конституційному Суді, що вже відбувалося із законом “Про всеукраїнський референдум”, - зазначила очільниця ОПОРИ.

Вона також зауважила, що, у разі підписання, Виборчий кодекс може набути чинності аж через 9 років.

“Ми можемо бачити декілька сценаріїв розвитку подій станом на сьогодні. Ви всі знаєте, що він вступає в дію 1 грудня 2023 року, а чергова наступна парламентська кампанія відбудеться 29 жовтня 2023 року. У зв’язку з тим, що ця позачергова (кампанія) призвела до іншої калькуляції п’ятирічного терміну повноважень, ніж якби ми обирали на чергових виборах у жовтні 2019 року український парламент. Тому що остання неділя жовтня п’ятого року повноважень — це 29 жовтня 2023 року... Тому бути оптимістичним з точки зору набуття чинності Виборчого кодексу через 9 років на наступних парламентських виборах я б не стала”, - пояснила Айвазовська.

Голова ОПОРИ додала, що ухвалений Виборчий кодекс не вносить особливих змін щодо проведення президентських виборів.

За її словами, в разі підписання Виборчого кодексу доведеться вести активну кампанію щодо внесення змін у документ.

“Ті поправки, які голосували робочою групою, не включають весь спектр ідей і пропозицій ані неурядових організацій, ані від експертного товариства. Вони певним чином коригують процедури, але я б не сказала, що він прогресивний в частині фінансування, регуляції роботи засобів масової інформації, агітації, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, мобільних груп усередині країни, прозорості фінансування. Тому що, по суті, ці поправки частково змінили кодекс від першого читання, який готувався понад 10 років тому”, - сказала Айвазовська.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс із відкритими списками. "За" проголосували 230 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців". Він складається з трьох книг — загальні засади проведення всіх виборів, загальнонаціональні вибори (президентські та парламентські) та порядок проведення місцевих виборів.