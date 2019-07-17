Про кого найбільше пишуть онлайн-медіа: ІМІ назвав лідерів згадок

Лідером згадок в українських онлайн-медіа є Президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати моніторингу 12 українських сайтів, проведеного у середу Інститутом масової інформації і оприлюдненого на пресконференції в Укрінформі.

Так, за результатами аналізу, який проводився з 24 по 26 червня 2019 року, лідером згадувань в онлайн-медіа став Володимир Зеленський — 1307 згадувань. Про колишнього главу держави Петра Порошенка зафіксовано 627 згадувань, лідерку партії ВО “Батьківщина” Юлію Тимошенко — 124 згадування, лідера партії “Голос” Святослава Вакарчука — 122, голову політради партії "Опозиційна платформа “За життя" Віктора Медведчука — 121, співголову “Опозиційної платформи “За життя” Юрія Бойка — 118.

Моніторинг проводився з 24 по 26 червня 2019 року українських сайтів “Знай”, 112.ua, “Гордон” “Обозреватель”, “РБК-Україна”, 24-й канал, “Сегодня”, ТСН, “Українська правда”, “Страна.ua”, “Ліга.net”, “Новое время”.