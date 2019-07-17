Основним замовником джинси в онлайн-ЗМІ є "Опозиційна платформа "За життя" - ІМІ

"Коротко про те, що ми побачили в онлайн-медіа. Перше - джинси було вдвічі більше, ніж під час президентських виборів. Основним замовником була "Опозиційна платформа "За життя". На її частку припало більше половини всіх матеріалів з ознаками замовності, і це, хочемо сказати, просто кричущий факт", розповіла виконавча директорка ГО "Інституту масової інформації" Оксана Романюк.

Вона зазначила, що це межує з цензурою. Експерти також відзначили зростання чорного піару, якого було також удвічі більше, ніж під час президентської кампанії.

"На жаль, такої кількості чорного піару ми не фіксували ще жодного разу на українських виборах. На хвилинку, чорний піар в онлайні склав 12% від загальної кількості джинси. Це дуже багато. Це, фактично, більше ніж кожен десятий матеріал. Це неприпустима ситуація. Я думаю, що журналістська спільнота мала би звернути на це увагу і саморегулятивні організації також", - сказала Романюк.

Вона також розповіла про російські наративи.

Читайте також: На Донеччині відкрили 15 справ про виборчі порушення

"Дуже активно російські медіа почали критикувати Зеленського і продовжували критикувати Порошенка. Рівень критики приблизно на одному рівні зберігався. Те, що ми помітили, - в російських медіа активно спікерами виступали представники Опозиційної платформи "За життя". Їхні тези активно просувалися, використовувалися для того, щоб критикувати інших кандидатів", - зауважила Оксана Романюк.

ГО "Інститут масової інформації" провів три хвилі моніторингу в низці онлайн-ЗМІ: “Обозреватель”, “Знай.ua”, 24-й канал, “Гордон”, “Українська правда”, “Новое время”, УНІАН, “Сегодня”, ТСН, 112.ua, Newsone, RBC.ua, “Ліга”.

Проведення цього дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID “Медійна програма в Україні”, який виконується міжнародною організацією Internews Network.