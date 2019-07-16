На Донеччині відкрили 15 справ про виборчі порушення

На Донеччині за фактами порушень виборчого законодавства відкрито 15 кримінальних проваджень, з них 4 – за підкуп виборців.

Про це 16 липня повідомили в Слов'янському відділі поліції Донецької області.

"За фактами порушень слідчими підрозділами розпочато 15 кримінальних проваджень. З них чотири – за підкуп виборців. Поліцейські реєструють усі звернення, пов’язані з виборами у Верховну Раду України. За минулу добу до поліції надійшло 36 таких повідомлень", - інформують правоохоронці.

У поліції уточнили, що з початку передвиборчої кампанії було відкрито два кримінальні провадження за фактами фальсифікації виборчих документів, одне - за перешкоджання здійсненню виборчого права і чотири – за підкуп виборців.

Також 6 кримінальних проваджень було розпочато за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Як правило, вони стосувалися пошкодження агітаційних наметів та майна. Так, у Бахмутському районі зловмисники порізали ножем агітаційні стенди та підпалили намет одного з кандидатів у депутати. За фактом триває досудове розслідування.

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Два кримінальні провадження відкриті за завідомо неправдиве повідомлення про мінування Бахмутської районної державної адміністрації. Факти не підтвердилися, поліція встановлює особу псевдомінера.

Крім того, за фактами порушення виборчого законодавства складено 20 адміністративних протоколів.

Загалом з 24 травня цього року поліція зафіксувала 319 повідомлень про правопорушення, пов’язаних з виборами народних депутатів.