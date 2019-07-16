Поліція відкрила понад 200 справ із початку виборів

Із початку виборчої кампанії до Верховної Ради України правоохоронці відкрили 217 кримінальних проваджень.

Про це 16 липня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, інформує пресслужба МВС.

"Сергій Яровий наголосив, що з початку виборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 4506 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Розпочали 217 кримінальних проваджень та склали 879 адмінпротоколів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість виборчих порушень зросла у Запорізькій, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

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У МВС додали, що ситуація залишається напруженою на мажоритарних округах, де зареєстровані кандидати з абсолютно протилежними поглядами.

Фото: mvs.gov.ua