Столичні копи розслідують понад 20 проваджень через порушення на виборах

Столична поліція розслідує 21 кримінальне провадження через виборчі порушення.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в м. Києві.

"Київські слідчі розслідують 21 кримінальне провадження, з яких сім - за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму), три - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), чотири - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), одне - за ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), одне - за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України та інші", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку передвиборчої кампанії у Києві правоохоронці зареєстрували 423 факти порушень виборчого законодавства, склали 124 адміністративних протоколи і провели профілактичні бесіди з правопорушниками. Переважна більшість порушень у виборчій сфері, зафіксованих органами поліції, пов'язана із незаконною агітацією - 262 випадки, хуліганство - 27, конфлікти - 25, підкуп виборців - 25, перешкоджання виборчому праву - 7.

Серед складених адміністративних протоколів значну частину становлять правопорушення, передбачені ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) - 64 факти, за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) - 41 та 3 протоколи за ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.