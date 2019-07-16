Столичні копи розслідують понад 20 проваджень через порушення на виборах

Столичні копи розслідують понад 20 проваджень через порушення на виборах

Укрінформ
Столична поліція розслідує 21 кримінальне провадження через виборчі порушення.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в м. Києві.

"Київські слідчі розслідують 21 кримінальне провадження, з яких сім - за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму), три - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), чотири - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), одне - за ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), одне - за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України та інші", - йдеться у повідомленні.

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Загалом з початку передвиборчої кампанії у Києві правоохоронці зареєстрували 423 факти порушень виборчого законодавства, склали 124 адміністративних протоколи і провели профілактичні бесіди з правопорушниками. Переважна більшість порушень у виборчій сфері, зафіксованих органами поліції, пов'язана із незаконною агітацією - 262 випадки, хуліганство - 27, конфлікти - 25, підкуп виборців - 25, перешкоджання виборчому праву - 7.

Серед складених адміністративних протоколів значну частину становлять правопорушення, передбачені ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) - 64 факти, за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) - 41 та 3 протоколи за ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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