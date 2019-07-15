Підкуп, погрози і знищення білбордів: "Слуга народу" заявляє про брудні технології

Партія "Слуга народу" повідомляє про застосування брудних технологій проти кандидатів у народні депутати від політсили.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі партії "Слуга народу".

"Проти кандидатів у народні депутати від партії "Слуга Народу" в мажоритарних округах застосовують брудні технології. Найбільш поширеними є створення масштабних сіток для підкупу виборців, роздача грошей і продуктових наборів. Також конкуренти вдаються до залякувань і телефонних погроз, вистежування кандидатів під будинками, де вони мешкають, тощо. Щодня штаб партії отримує інформацію про факти знищення агітаційної продукції та білбордів по всій країні", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника виборчого штабу партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка, в останній тиждень перед парламентськими виборами опоненти виявляють підвищену активність.

"Такі дії наших опонентів ми розцінюємо як конвульсії старої системи. Коли немає інструментів для чесної конкуренції, у хід ідуть брудні технології. Ми проходили це під час президентської кампанії і переможемо зараз. У нас достатньо сил, щоб вистояти у цій боротьбі. А оцінку діям наших опонентів українці дадуть 21 липня", – заявив Корнієнко.

У пресслужбі наводять приклади найбільш кричущих порушень. Так, на окрузі №182 у центрі Херсона ввечері 8 липня невідомі спалили автомобіль довіреної особи кандидата в депутати від партії "Слуга Народу" Павла Павліша. Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Головною версією подій слідчі вважають професійну діяльність потерпілої.

У місті Шепетівка Хмельницької області (округ №190) троє чоловіків, які назвали себе "представниками кримінального світу", погрожували вбивством кандидату від партії "Слуга Народу" Олексію Жмеренецькому, якщо він не зніме свою кандидатуру з виборів. "Встановити особи підозрюваних допомогли камери спостереження. Зловмисників затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст. 129 КК України (погроза вбивством)", - повідомляє пресслужба.

Також повідомляється, що в офісі кандидата від партії "Слуга Народу" Віктора Романюка у Маріуполі (округ №58) виявили пристрій для прослуховування. На місце викликали поліцію.

Як передає пресслужба партії, на окрузі №105 13 липня у м. Щасті Луганської області представник кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергія Медведчука – Микола Онищенко з групою людей побив керівника штабу партії "Слуга Народ"» Романа Політова і волонтера.

Також у повідомленні інформують, що на окрузі № 154 спалили авто волонтера, який розвозив агітаційну продукцію, всі рекламні матеріали партії були знищені.

Вночі 13 липня у селі Степанки Черкаської області на окрузі №198, де балотується кандидат від партії "Слуга Народу" Наталія Д’яченко, спалили автомобіль агітатора.

12 липня у Черкасах (округ №194) було здійснено напад на штаб кандидата у народні депутати від партії "Слуга Народу" Любові Шпак.

"До офісу увірвався кандидат у народні депутати, самовисуванець Дмитро Кухарчук з погрозами фізичної розправи над працівниками штабу", - зазначають у партії.